Войдите в систему один раз, чтобы получить онлайн-учебные материалы с помощью Basispoort. Это экономит время и управленческую нагрузку! Ежедневно им пользуются 125 000 учителей и 1,5 миллиона учащихся.

Веб-сайт: info.basispoort.nl

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Basispoort, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.