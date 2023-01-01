Daybridge — это новый календарь, который поможет вам найти время для важных дел. Нам надоело использовать офисные программы для планирования и организации личного времени. Поэтому мы решили создать новый календарь для людей, а не для компаний.

Веб-сайт: daybridge.com

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