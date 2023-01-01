DandyDialer is a cloud-based hosted power-dialer with modern, mobile-friendly user interface. With DandyDialer, you don't need to install any software anywhere. All you need is an account with a SIP / VoIP trunk provider and we take care of the rest.

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Веб-сайт: dandydialer.com

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