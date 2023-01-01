WebCatalog
Cricket24

Cricket24

cricket24.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cricket24 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Следите за результатами в крикете, комментариями в реальном времени, карточками игроков и статистикой команды с турнира Ranji Trophy 2022/23, а также более чем за 100 событиями в крикете по всему миру на Cricket24!

Веб-сайт: cricket24.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cricket24, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

NDTV

NDTV

ndtv.com

Cricinfo

Cricinfo

espncricinfo.com

Goal.com

Goal.com

goal.com

Onefootball

Onefootball

onefootball.com

SofaScore

SofaScore

sofascore.com

FanCode

FanCode

fancode.com

BeSoccer

BeSoccer

besoccer.com

NDTV Sports

NDTV Sports

sports.ndtv.com

Cricbuzz

Cricbuzz

cricbuzz.com

CricHeroes

CricHeroes

cricheroes.in

WeFUT

WeFUT

wefut.com

365Scores

365Scores

365scores.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности