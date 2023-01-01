Convex — это платформа приложений с отслеживанием состояния, которая сочетает в себе мощную пользовательскую базу данных с интегрированной средой выполнения. Создавайте продукты, а не серверные части. Дни склеивания сервисов прошли.

Веб-сайт: convex.dev

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