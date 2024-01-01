Connectpay

Connectpay

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Веб-сайт: connectpay.com

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ConnectPay — одно из самых быстрорастущих учреждений электронных денег (EMI) в Литве, ведущий центр финансовых технологий в континентальной Европе, предоставляющее банковские услуги интернет-компаниям. Предлагая решение «единого окна» для всех платежных систем под одной крышей, ConnectPay обеспечивает беспроблемную регистрацию и эксклюзивный банковский опыт. Основной деятельностью и направлением деятельности ConnectPay являются банковские платежные услуги для деловых и институциональных клиентов: - Платежи: еврозона (мгновенные) и трансграничные - Счета: корпоративные и сегрегированные - API: онлайн-банкинг и торговцы - Прием платежей: банковские и карточные платежи (Нидерланды) , FI & DE) - Корпоративные карты - BaaS (Банковское дело как услуга) ConnectPay лицензируется и регулируется Банком Литвы и подчиняется нормативной базе Европейского центрального банка.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: connectpay.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Connectpay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

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Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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Infinity

Infinity

infinityapp.in

PayMongo

PayMongo

paymongo.com

MX

MX

mx.com

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