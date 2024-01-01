ConnectPay — одно из самых быстрорастущих учреждений электронных денег (EMI) в Литве, ведущий центр финансовых технологий в континентальной Европе, предоставляющее банковские услуги интернет-компаниям. Предлагая решение «единого окна» для всех платежных систем под одной крышей, ConnectPay обеспечивает беспроблемную регистрацию и эксклюзивный банковский опыт. Основной деятельностью и направлением деятельности ConnectPay являются банковские платежные услуги для деловых и институциональных клиентов: - Платежи: еврозона (мгновенные) и трансграничные - Счета: корпоративные и сегрегированные - API: онлайн-банкинг и торговцы - Прием платежей: банковские и карточные платежи (Нидерланды) , FI & DE) - Корпоративные карты - BaaS (Банковское дело как услуга) ConnectPay лицензируется и регулируется Банком Литвы и подчиняется нормативной базе Европейского центрального банка.

Веб-сайт: connectpay.com

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