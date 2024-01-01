Modulr

Modulr

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Веб-сайт: modulrfinance.com

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Мы — цифровая платформа, устраняющая необходимость использования вашего банка для банковских счетов и платежей. Мы автоматизируем ваши платежные потоки, встраиваем платежи в вашу платформу и позволяем вам создавать новые платежные продукты и услуги. Все из одного API.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для встроенных платежей
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: modulrfinance.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Modulr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

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Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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Cardinity

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PayTrace

paytrace.net

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

Connectpay

Connectpay

connectpay.com

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