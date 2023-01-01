Confluent создает основополагающую платформу для передачи данных, чтобы любая организация могла внедрять инновации и побеждать в цифровом мире.

Веб-сайт: confluent.io

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