Common Room
app.commonroom.io
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Common Room в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: commonroom.io
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Common Room, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Titan Email
app.titan.email
Cisco Webex Teams
teams.webex.com
Common Paper
app.commonpaper.com
Ultra Librarian
app.ultralibrarian.com
Sendinblue
app.sendinblue.com
Consolto
app.consolto.com
FlyCode
app.flycode.com
Convas
app.convas.io
PolicyFly
app.policyfly.com
Text In Church
app.textinchurch.com
&Open
login.andopen.co
vidIQ
app.vidiq.com