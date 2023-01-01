WebCatalog
Collecta

Collecta

collecta.space

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Collecta в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Организуйте свои вдохновляющие изображения. Делайте снимки экрана и организуйте свои коллекции в аккуратном общем пространстве.

Веб-сайт: collecta.space

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Collecta, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Wakelet

Wakelet

wakelet.com

Droplr

Droplr

auth.droplr.com

Dropmark

Dropmark

app.dropmark.com

PicResize

PicResize

picresize.com

Markup Hero

Markup Hero

markuphero.com

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

wrap

wrap

app.wrap.so

Google Collections

Google Collections

google.com

Chrome Cursive

Chrome Cursive

cursive.apps.chrome

Pearltrees

Pearltrees

pearltrees.com

LeadSquared

LeadSquared

login.leadsquared.com

Frill

Frill

app.frill.co

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности