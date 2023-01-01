Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Colaboratory — это инструмент анализа данных, который объединяет текст, код и выходные данные кода в один документ. Блокноты Colab позволяют объединять исполняемый код и форматированный текст в одном документе, а также изображения, HTML, LaTeX и многое другое.

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