Альтернативы - Coinbase

Crypto.com Exchange

crypto.com

Биржа Crypto.com работает на базе CRO. Благодаря высокой ликвидности, низким комиссиям и лучшим ценам исполнения вы можете торговать основными криптовалютами, такими как Биткойн и Эфириум, на нашей платформе с лучшим опытом. Crypto.com ставит перед собой задачу ускорить переход мира на криптовалюту...