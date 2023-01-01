Coding Rooms

Платформа обучения и поддержки разработчиков. Легко создавайте и проводите все уровни интерактивного обучения программированию — от обучения новичков до переподготовки профессионалов — и делайте это в большом масштабе, независимо от того, обучаете ли вы десять или десять тысяч человек. ‍

Веб-сайт: codingrooms.com

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