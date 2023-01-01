CloudOffix — это комплексная универсальная платформа CRM и обслуживания клиентов, которая объединяет все ваши команды вокруг ваших клиентов. С CloudOffix вы можете легко управлять продажами, маркетингом, проектами, обслуживанием клиентов, электронной коммерцией, выставлением счетов и даже отделом кадров в единой интегрированной среде с широкими возможностями настройки и совместной работы. Наша платформа упрощает и оптимизирует вашу повседневную работу, устраняя необходимость постоянного переключения между несколькими инструментами или интеграции нескольких приложений. Это означает, что ваши клиенты получают более удобный и приятный цифровой опыт. С CloudOffix вся ваша команда сможет работать вместе и сосредоточиться на обеспечении наилучшего качества обслуживания клиентов.

Веб-сайт: cloudoffix.com

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