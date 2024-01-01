Те же инвестиции, лучшие результаты с Cliengo! Экономьте время и увеличивайте продажи, автоматизируя общение в Интернете, WhatsApp и социальных сетях с помощью Cliengo. Чего ожидать от Клиенго? * Чат-боты с деревьями решений во всех ваших каналах связи: Интернет, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Маркировка и рейтинг каждого контакта на нашей платформе. * Автоматическое назначение агенту в зависимости от типа контакта. * Реактивация и отслеживание кандидатов с помощью исходящих сообщений WhatsApp. * Генерация похожей аудитории с вашими контактами лучшего качества. Создайте диалогового чат-бота, который лучше всего подойдет вашей компании: От простых диалоговых деревьев до самых продвинутых. Добавьте Cliengo в свою стратегию маркетинга и продаж, чтобы автоматизировать и централизовать все ваши каналы в одном месте. Платформа Cliengo поможет вам: * Захват данных ваших контактов. * Контакты профиля. * Оцените контакты. * Оптимизация кампаний. * Отправляйте исходящие сообщения в WhatsApp. * Обеспечить поддержку в режиме реального времени. И более!

Веб-сайт: cliengo.com

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