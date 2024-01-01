Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cliengo в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Те же инвестиции, лучшие результаты с Cliengo! Экономьте время и увеличивайте продажи, автоматизируя общение в Интернете, WhatsApp и социальных сетях с помощью Cliengo.
Чего ожидать от Клиенго?
* Чат-боты с деревьями решений во всех ваших каналах связи: Интернет, WhatsApp, Facebook, Instagram.
* Маркировка и рейтинг каждого контакта на нашей платформе.
* Автоматическое назначение агенту в зависимости от типа контакта.
* Реактивация и отслеживание кандидатов с помощью исходящих сообщений WhatsApp.
* Генерация похожей аудитории с вашими контактами лучшего качества.
Создайте диалогового чат-бота, который лучше всего подойдет вашей компании:
От простых диалоговых деревьев до самых продвинутых. Добавьте Cliengo в свою стратегию маркетинга и продаж, чтобы автоматизировать и централизовать все ваши каналы в одном месте. Платформа Cliengo поможет вам:
* Захват данных ваших контактов.
* Контакты профиля.
* Оцените контакты.
* Оптимизация кампаний.
* Отправляйте исходящие сообщения в WhatsApp.
* Обеспечить поддержку в режиме реального времени.
И более!
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