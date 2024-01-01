Cliengo

Cliengo

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cliengo.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Те же инвестиции, лучшие результаты с Cliengo! Экономьте время и увеличивайте продажи, автоматизируя общение в Интернете, WhatsApp и социальных сетях с помощью Cliengo. Чего ожидать от Клиенго? * Чат-боты с деревьями решений во всех ваших каналах связи: Интернет, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Маркировка и рейтинг каждого контакта на нашей платформе. * Автоматическое назначение агенту в зависимости от типа контакта. * Реактивация и отслеживание кандидатов с помощью исходящих сообщений WhatsApp. * Генерация похожей аудитории с вашими контактами лучшего качества. Создайте диалогового чат-бота, который лучше всего подойдет вашей компании: От простых диалоговых деревьев до самых продвинутых. Добавьте Cliengo в свою стратегию маркетинга и продаж, чтобы автоматизировать и централизовать все ваши каналы в одном месте. Платформа Cliengo поможет вам: * Захват данных ваших контактов. * Контакты профиля. * Оцените контакты. * Оптимизация кампаний. * Отправляйте исходящие сообщения в WhatsApp. * Обеспечить поддержку в режиме реального времени. И более!
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: cliengo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cliengo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

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