Виртуальное обучение стало простым и увлекательным. Предназначен для координаторов и тренеров, позволяющих проводить больше интерактивных занятий, повышать уровень участия, экономить время и устранять хаос. Ранее Слингшоу.

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