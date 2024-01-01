Альтернативы - Clarus R+D

Neo.Tax

neo.tax

Налоговые льготы на НИОКР для стартапов на ранней стадии. neo.tax — это самое простое и точное программное обеспечение для подачи налоговых деклараций из когда-либо созданных. ‍ Стартапы на ранней стадии могут получить налоговый кредит на НИОКР за 10 минут и выплатить всего 10% от суммы возврата ден...