WebCatalog
CBT Nuggets

CBT Nuggets

cbtnuggets.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CBT Nuggets в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Уже более 20 лет ИТ-специалисты и команды доверяют CBT Nuggets онлайн-обучение ИТ для получения сертификатов и ИТ-навыков. Начните бесплатную неделю.

Веб-сайт: cbtnuggets.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CBT Nuggets, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

ITProTV

ITProTV

app.itpro.tv

Microsoft Learn

Microsoft Learn

learn.microsoft.com

Thesaurus.com

Thesaurus.com

thesaurus.com

Zenva Academy

Zenva Academy

academy.zenva.com

Patika Dev

Patika Dev

patika.dev

WordStream

WordStream

app.wordstream.com

Ethena

Ethena

api.goethena.com

CFI

CFI

corporatefinanceinstitute.com

School of Motion

School of Motion

schoolofmotion.com

SkillUp

SkillUp

simplilearn.com

Credit Repair Junkies

Credit Repair Junkies

app.creditrepairjunkies.com

INE

INE

my.ine.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности