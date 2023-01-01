Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Carta в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Carta (ранее eShares) — это платформа управления собственностью и капиталом, которой доверяют тысячи основателей, инвесторов и сотрудников.

Веб-сайт: carta.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Carta, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.