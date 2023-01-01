GPS-трекер CarCoPoLo позволяет отслеживать ваш автомобиль без затрат на установку. CarCoPoLo — это простое и интеллектуальное мобильное приложение, использующее стационарный GPS-приемник для отслеживания вашего автомобиля. Теперь вы просматриваете свои транспортные средства в реальном времени на одной карте, отслеживаете текущее местоположение, скорость и расстояние транспортного средства в любое время и в любом месте с помощью мгновенных уведомлений с помощью настраиваемых функций GEOFENCE. С помощью «buzz» вы можете уведомить водителя вашего автомобиля о том, что вы готовы забрать. Кроме того, храните документы на автомобиль и водителя в одном месте под рукой с помощью мобильного приложения CarCoPoLo. Вы можете получить доступ к важным данным вашего автомобиля из облака.

Веб-сайт: carcopolo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Carcopolo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.