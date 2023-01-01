Альтернативы - Capturi
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Chorus.ai
chorus.ai
Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Balto
balto.ai
Платформа № 1 для контакт-центров, работающая в режиме реального времени на базе искусственного интеллекта. Агенты помощи говорят правильные вещи при каждом звонке.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Jiminny
jiminny.com
Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks предлагает облачное решение, которое позволяет маркетологам увеличивать свои доходы, уважая при этом выбор потребителей.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. — публичная компания со штаб-квартирой в Сиэтле, основанная в 2003 году, в которой работает более 300 сотрудников. Marchex — компания, занимающаяся аналитикой звонков и разговоров в сфере B2B. Он специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для анали...
Pathlight
pathlight.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
Attention
attention.tech
Теперь, когда мы привлекли ваше внимание... наполните свою CRM искусственным интеллектом и увеличьте свои продажи. Внимание — это ваш полностью интегрированный голосовой помощник, работающий в режиме реального времени, для проверки значков продаж. Заключайте сделки, используя наши рекомендации в р...
Sybill
sybill.ai
Личный помощник для команд GTM После каждого звонка по продажам Сибилл составляет точное резюме и отправляет его в Slack + CRM. Напишет для вас черновик последующего письма. Фиксирует каждое слово и невербальную реакцию в отчете.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...
Convirza
convirza.com
Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...
Voyc
voyc.ai
Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.
Verint
verint.com
Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI helps contact centers improve revenue and customer retention through AI driven insights. Enthu.AI enables 100% customer conversation monitoring, auto surfaces interactions that matter and helps quality teams improve agent performance through personalized and to-the-point coaching and traini...
Zipteams
zipteams.com
Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.
Convin
convin.ai
Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...
Manch Technologies
manchtech.com
Манч помогает организациям переосмыслить традиционные бизнес-процессы и расширить цифровую экосистему для управления внешними заинтересованными сторонами (ESM). Цифровая платформа Plug-and-Play, Manch дополняет программное обеспечение ERP/CRM для бизнеса, используя нулевое кодирование для настройки ...
Zomentum
zomentum.com
Ускоряйте сделки и увеличивайте доходы с помощью приложения для ускорения продаж, созданного специально для технологических партнеров. Zomentum Grow «все-в-одном» имитирует ваш способ продажи. С помощью Grow вы можете автоматизировать утомительные задачи по продажам, чтобы обеспечить дальнейшее разв...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Fathom
fathom.video
Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.
Versational
versational.ai
Versational, инструмент на базе искусственного интеллекта, сокращает количество встреч на 35 %, а количество последующих действий — на 75 %. Оптимизируйте и автоматизируйте свои задачи и повысьте производительность. Попробуй бесплатно!
Avoma
avoma.com
Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов
Simpleem
simpleem.com
Всегда используйте искусственный эмоциональный интеллект (ИИИ). Используйте свое поведение и реагируйте правильно, чтобы превратить видеовстречи в сделки, используя данные анализа взаимодействия.
Modjo
modjo.ai
Платформа Modjo анализирует все ваши взаимодействия с клиентами и предоставляет вашим командам информацию, необходимую им для достижения своих амбиций.
Salesken
salesken.ai
Salesken предоставляет вам пошаговую визуализацию эффективности работы ваших торговых представителей по звонкам, чтобы вы могли улучшить взаимодействие с клиентами и заключить больше сделок.
Laxis
laxis.com
Извлекайте максимальную пользу из каждого разговора с клиентом Laxis AI Meeting Assistant расширяет возможности отделов по доходам, автоматически собирая и извлекая ключевую информацию о каждом взаимодействии с клиентом с минимальными усилиями.
EvaluAgent
evaluagent.com
Платформа обеспечения и улучшения качества для контакт-центров. С помощью EvaluAgent вы сможете оценивать каждый разговор по всем каналам, чтобы обучать, обучать и мотивировать своих агентов для обеспечения неизменно высокого качества обслуживания клиентов. Потому что мы это знаем… Каждый разговор...
Invoca
invoca.com
Войдите в систему, чтобы получить доступ к платформе оплаты за вызов Invoca. Рекламодатели создают кампании на основе звонков, а издатели получают больше комиссий за привлечение звонков.