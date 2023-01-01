Более безопасное и быстрое изменение базы данных и контроль версий для команд. Bytebase предлагает рабочее пространство для совместной работы через Интернет, которое помогает администраторам баз данных и разработчикам управлять жизненным циклом схем баз данных приложений (DDL) и данных (DML).

Веб-сайт: bytebase.com

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