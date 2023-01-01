Сервис роста выручки от товаров. Предписывающие продукты искусственного интеллекта и сервис торговой аналитики, который дает ценную информацию и рекомендации по росту доходов, оптимизации запасов и эффективным закупкам.

Веб-сайт: bvmax.io

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