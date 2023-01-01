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BringFido

BringFido

bringfido.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

BringFido — ведущий в мире сайт о путешествиях с домашними животными и бренд образа жизни. Исследуйте более 500 000 мест, где можно остановиться, поиграть и поесть вместе с домашними животными. В нашем каталоге представлены лучшие отели, где разрешено размещение с домашними животными, жилье для отдыха, рестораны на открытом воздухе, парки для собак и многое другое.

Веб-сайт: bringfido.com

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