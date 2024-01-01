Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Бизнес-расходы стали разумнее. Мы сделали бизнес-расходы более разумными, объединив карты, расходы и оплату счетов «все в одном» с максимальным контролем и прозрачностью для финансовых отделов.

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