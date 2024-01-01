Bento for Business

Bento for Business

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Веб-сайт: bentoforbusiness.com

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Bento is a card-based spend management platform for SMBs providing operational control, visibility, and insights on business expenses. Bento’s financial operating platform enables businesses to issue physical and virtual payment credentials to people and systems without introducing risk while providing companies unprecedented control and visibility over their B2B expenses and company spend. Open APIs, and White Label partnerships extend these control and management benefits to automate payments well beyond expenses alone. Our mission is to provide businesses with a powerful financial operating platform so they can further their vision, empower their employees and create value for their customers.
Категории:
Finance
Payment Card Issuance Software

Веб-сайт: bentoforbusiness.com

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