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Альтернативы - Bitbucket

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea — это облегченное решение для хостинга кода, управляемое сообществом, написанное на Go. Он публикуется под лицензией MIT.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.

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