Простой способ управлять научными публикациями и закладками. BibSonomy помогает вам управлять своими публикациями и закладками, сотрудничать с коллегами и находить новый интересный материал для ваших исследований.

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