Различные переводы и версии Библии онлайн для изучения с аудио и поиском. Библейские стихи и послания из ежедневного слова Божьего на любой случай.

Веб-сайт: bibliaonline.com.br

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bíblia Online, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.