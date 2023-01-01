Для вашего проекта, vous trouverez chez Belfius Banque, это гарантийное решение: кредит, гарантия, прибыль или инвестиции… sur mesure. Belfius Bank and Insurance, известный до 1 марта 2012 года как Dexia Bank Belgium, представляет собой коммерческое предприятие с ограниченной ответственностью, созданное для удовлетворения потребностей местных властей. Belfius возникла в результате расформирования группы Dexia, частью которой она была до 10 октября 2011 года, когда она была куплена бельгийским государством за 4 миллиарда евро.

Веб-сайт: belfius.be

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