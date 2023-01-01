WebCatalog
Belfius

Belfius

belfius.be

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Для вашего проекта, vous trouverez chez Belfius Banque, это гарантийное решение: кредит, гарантия, прибыль или инвестиции… sur mesure. Belfius Bank and Insurance, известный до 1 марта 2012 года как Dexia Bank Belgium, представляет собой коммерческое предприятие с ограниченной ответственностью, созданное для удовлетворения потребностей местных властей. Belfius возникла в результате расформирования группы Dexia, частью которой она была до 10 октября 2011 года, когда она была куплена бельгийским государством за 4 миллиарда евро.

Веб-сайт: belfius.be

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