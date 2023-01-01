WebCatalog
Autofox

Autofox

autofox.nl

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Autofox в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Autofox, потому что вы хотите развивать свою автошколу. Программное обеспечение от специалистов автошкол, специально разработанное для таких автошкол, как ваша. Все программное обеспечение, необходимое для ежедневного успешного управления автошколой. Вы платите только за те функции, которые действительно используете

Веб-сайт: autofox.nl

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Autofox, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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