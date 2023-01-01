Autify — это платформа автоматизации тестирования без кода, которая позволяет любому выполнять автоматизированное тестирование. Он использует искусственный интеллект (ИИ) для поддержки сценариев тестирования.

Веб-сайт: autify.com

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