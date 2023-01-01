WebCatalog
Authorea

Authorea

authorea.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Authorea в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Authorea — ведущая платформа для написания, цитирования, совместной работы, размещения данных и публикации. Находите и публикуйте передовые открытые исследования.

Веб-сайт: authorea.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Authorea, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Science

Science

science.org

OpenRead

OpenRead

openread.academy

DL News

DL News

dlnews.com

Scribee

Scribee

scribee.xyz

Gay Times

Gay Times

gaytimes.co.uk

TextCortex

TextCortex

app.textcortex.com

Notably

Notably

app.notably.ai

Prisma Data Platform

Prisma Data Platform

cloud.prisma.io

Eternal AI

Eternal AI

eternal.ai

DeepTalk

DeepTalk

platform.deep-talk.ai

Recruiteze

Recruiteze

app.recruiteze.com

Currency.com

Currency.com

currency.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности