Atlantic Council

Атлантический совет — это беспартийная организация, которая активизирует глобальное лидерство США и их взаимодействие в партнерстве с союзниками и партнерами.

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