WebCatalog
Answera

Answera

app.answera.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Answera в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Улучшите обслуживание клиентов вашей компании с помощью Answera — инструмента на базе искусственного интеллекта, который генерирует хорошо написанные ответы по электронной почте за считанные секунды. Попробуйте бесплатно прямо сейчас!

Веб-сайт: answera.ai

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