Крупнейшая в Индии платформа сообщества B2B, которой доверяют более 10 тысяч малых и средних предприятий. Анар соединяет проверенных производителей, оптовиков с розничными торговцами, обеспечивая бесперебойное общение и заключение сделок. Малый и средний бизнес может находить актуальные продукты, размещать запросы цен и развивать свой бизнес с Anar.

Веб-сайт: anar.biz

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