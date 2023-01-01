Israel-Gaza Conflict AEI’s Foreign and Defense Policy scholars are providing real-time analyses of the war’s trajectory, America’s evolving role in the Middle East, and the dynamics of Middle Eastern stability in the shadow of a growingly hostile Iran. A New China Playbook The Chinese Communist Party (CCP) has spun a narrative that China is destined […]

Веб-сайт: aei.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением American Enterprise Institute, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.