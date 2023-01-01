Alertable предоставляет интеллектуальную систему оповещения для уведомления канадцев. Подпишитесь сегодня, чтобы получать уведомления о суровой погоде, наводнениях, торнадо, лесных пожарах и местных сообществах.

Веб-сайт: alertable.ca

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