Встречайте AIdeaMap: ваш второй пилот с искусственным интеллектом для интерактивного картирования идей. Преобразуйте мозговой штурм с помощью визуализаций на основе искусственного интеллекта, которые легко организуют и расширяют идеи.

Веб-сайт: aideamap.com

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