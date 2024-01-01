Actindo

Actindo

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Веб-сайт: actindo.com

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Actindo — мировой лидер и пионер в области коммерческих ERP-технологий с более чем 15-летним опытом работы на рынке. Платформа Actindo Core1 объединяет строительные блоки составной коммерции для преобразования, оптимизации и унификации любой цифровой бизнес-модели. Член Альянса МАК.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: actindo.com

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Альтернативы

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Odoo

Odoo

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QuickBooks Workforce

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NetSuite

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