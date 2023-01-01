WebCatalog
A1K.org

A1K.org

a1k.org

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для A1K.org в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сообщество Amiga и Phoenix

Веб-сайт: a1k.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением A1K.org, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Phoenix Code Editor

Phoenix Code Editor

phcode.dev

azcentral

azcentral

azcentral.com

Phoenix

Phoenix

phoenixsite.nl

Fox 10 Phoenix

Fox 10 Phoenix

fox10phoenix.com

U-Haul

U-Haul

uhaul.com

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Conversocial

Conversocial

conversocial.com

Steam Chat

Steam Chat

steampowered.com

Commsor

Commsor

commsor.com

Domestika

Domestika

domestika.org

ShiftPlane

ShiftPlane

shiftplane.app

Dune Analytics

Dune Analytics

dune.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности