WebCatalog
33mail

33mail

33mail.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 33mail в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ Псевдонимы личной электронной почты: создайте новый адрес электронной почты, когда он вам понадобится. Сохраняйте полный контроль над активными адресами. Пересылает всю почту на существующий адрес электронной почты. Вы даже можете анонимно отвечать на электронные письма, отправленные 33Mail. Никогда больше не получайте нежелательную электронную почту!

Веб-сайт: 33mail.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 33mail, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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