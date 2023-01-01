WebCatalog
Firefox Relay

Firefox Relay

relay.firefox.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Firefox Relay в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Защитите свой настоящий адрес электронной почты, чтобы контролировать свой почтовый ящик. Псевдонимы электронной почты Firefox Relay защищают ваш реальный адрес электронной почты от публичного просмотра, автоматически перенаправляя электронные письма в ваш реальный почтовый ящик. Теперь вы можете получать в свой почтовый ящик только те письма, которые хотите.

Веб-сайт: relay.firefox.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Firefox Relay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

lockrMail

lockrMail

app.lockrmail.com

Mutant Mail

Mutant Mail

my.mutantmail.com

33mail

33mail

33mail.com

Temp Mail

Temp Mail

temp-mail.org

Mailscribe

Mailscribe

mailscribe.com

Warmup Inbox

Warmup Inbox

app.warmupinbox.com

Burner Mail

Burner Mail

burnermail.io

Clean Email

Clean Email

app.clean.email

Helpwise

Helpwise

app.helpwise.io

SimpleLogin

SimpleLogin

app.simplelogin.io

Zoho SalesInbox

Zoho SalesInbox

accounts.zoho.com

Cloze

Cloze

cloze.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности