Защитите свой настоящий адрес электронной почты, чтобы контролировать свой почтовый ящик. Псевдонимы электронной почты Firefox Relay защищают ваш реальный адрес электронной почты от публичного просмотра, автоматически перенаправляя электронные письма в ваш реальный почтовый ящик. Теперь вы можете получать в свой почтовый ящик только те письма, которые хотите.

Веб-сайт: relay.firefox.com

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