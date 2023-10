Gift Wrapped é um jogo flash onde você deve encontrar um item de um grupo de presentes dentro de um limite de tempo. O jogo começa com um limite de tempo de 20 segundos e aumenta cerca de cinco cada vez que um presente é encontrado. Há muitos clássicos de Natal e feriados, como violinos, garrafas de vinho, patins de gelo, meias, robôs de brinquedo, ursinhos de pelúcia, trens de brinquedo, carrinhos de brinquedo, bastões de doces e até um anel brilhante! Você tem o que é preciso para gerenciar todos os presentes em Gift Wrapped?Clique ou toque no presente que você acha que corresponde à imagem mostrada.Gift Wrapped foi criado pela Nitrome como um jogo em flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash da Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green e Test Subject BlueVocê pode jogar Gift Wrapped gratuitamente no Poki.Gift Wrapped pode ser reproduzido no seu computador.

