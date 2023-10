Jogue My Singing Monsters online gratuitamente com a nuvem móvel now.gg. My Singing Monsters é o jogo musical da Big Blue Bubble onde os jogadores devem alimentar e cuidar de monstros musicais divertidos! Prepare-se para uma aventura de criação de monstros como você nunca experimentou antes. Bem-vindo a uma ilha mágica habitada por monstros musicais mágicos. Esses monstros cantores vão fazer você querer bater os pés e balançar ao ritmo. Colete e crie sua própria família de Monstros Cantores. Projete e atualize uma casa confortável na ilha para todos vocês. Então parta para o mundo selvagem de Singing Monster em uma jornada musical! Decore e renove esta ilha tropical enquanto dança em um ritmo hipnótico e alegre. Conheça uma grande variedade de monstros adoráveis ​​e divertidos que você pode coletar e subir de nível. Conheça e compartilhe dicas com outros jogadores de Singing Monsters de todo o mundo!

