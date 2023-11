Brutal.io é um jogo online do criador do Wings.io. Junte-se a este inteligente jogo de física 2D e jogue em tempo real, com milhões de jogadores em todo o mundo. Controle seu carro e jogue seu mangual contra outros jogadores. Facil de jogar, difícil de dominar. Clique para liberar seu mangual e clique novamente para recuperá-lo. Sentinelas verdes roubarão energia de você se você se distrair demais. A jogabilidade do Brutal.io depende de pura física 2D. Depois de algum tempo jogando você começará a desenvolver suas próprias estratégias inteligentes para capturar seus inimigos, seja esmagando-os contra uma parede, esperando por eles na entrada da área central ou surpreendendo-os no meio entre seu carro e seu mangual.

Site: brutal.io

