webMOBI é um software de gerenciamento de eventos multifuncional de nova geração com tecnologia de IA e CRM para participantes. Oferece aplicativos de eventos, site, inscrição, enquetes ao vivo, pesquisas, mapas ao vivo, aplicativos para vários eventos, serviços de geração de leads e envolvimento dos participantes. O webMOBI ajuda você a experimentar aplicativos móveis incrivelmente mais elegantes, simplificados e personalizáveis ​​para eventos, festivais, empresas e campi universitários. Nosso software de ponta conta com a confiança de 100 marcas em todo o mundo para eventos corporativos, conferências, feiras comerciais, reuniões internas/externas e muito mais. Confira nossa gamificação e uma plataforma mais rica em recursos onde os planejadores de eventos podem envolver seus participantes com facilidade apenas com nosso Melhor Construtor de Aplicativos para Eventos -webMOBI.

Site: webmobi.com

