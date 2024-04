Verloop.io é a plataforma líder mundial de automação de suporte ao cliente. Ajuda as empresas a oferecer experiências de suporte agradáveis ​​aos seus clientes, em todos os canais. A plataforma Verloop.io oferece suporte integrado em vários canais, desde sites e WhatsApp até interações no aplicativo e por voz. Com a confiança global de mais de 5.000 marcas, incluindo nomes proeminentes como Decathlon, Cleartrip e Nykaa, Verloop.io atende tanto empresas quanto pequenas e médias empresas. A solução ponta a ponta da Verloop.io nos diferencia, oferecendo uma abordagem tripla: 1. Resolução inicial de consulta: Na primeira fase das interações do contact center, Verloop.io emprega suporte de IA por meio de chat e voz. As soluções de IA conversacional da Verloop.io lidam com eficiência com a maioria das dúvidas dos clientes. 2. Suporte ao Agente Humano: À medida que as consultas aumentam para os agentes humanos, Verloop.io apresenta o Co-pilot para suporte - uma poderosa ferramenta de IA que auxilia os agentes humanos com respostas precisas. A ferramenta sugere respostas para aumentar a eficiência do agente. Aproveitando a conversão de fala em texto e o AnswerFlow alimentado pela cognição de documentos, os agentes também podem aproveitar nossas ferramentas generativas alimentadas por IA, como resumo de IA, reformulação de IA, expansão de IA e ajuste de tom de IA para garantir melhores respostas e maior satisfação do cliente. 3. Análise de qualidade (QA) baseada em IA: Sparks da Verloop.io oferece a solução definitiva para analistas de qualidade, automatizando a análise de chamadas usando IA generativa. Isso garante um processo simplificado para melhoria contínua. Além das ferramentas acima, as empresas podem usar o criador de bots - Receitas do Verloop.io junto com o bloco inteligente para iniciar facilmente sua jornada no sentido de oferecer a melhor experiência ao cliente. Resumindo, Verloop.io visa simplificar e elevar a jornada de suporte ao cliente por meio de automação inovadora e soluções baseadas em IA

Categorias :

Site: verloop.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Verloop.io. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.