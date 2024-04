Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de DigitalGenius no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

DigitalGenius é uma plataforma de automação da experiência do cliente que combina IA de comércio eletrônico com fluxos de trabalho e integrações personalizáveis. Com mais de 60 casos de uso específicos para varejo e comércio eletrônico disponíveis imediatamente, o DigitalGenius ajuda os varejistas a automatizar suas respostas a consultas repetitivas de clientes, como "Onde está meu pedido?" e devoluções/reembolsos. Isso resulta em tempos de resposta e resolução mais rápidos e libera os agentes para lidar com consultas mais complexas.

