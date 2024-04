Mercury é uma plataforma de mensagens e chat ao vivo fácil de usar e baseada em IA para automação da experiência do cliente. Ele permite que as empresas forneçam experiências impactantes aos clientes com resultados mensuráveis ​​no chat do site, WhatsApp e Facebook Messenger. Usando a IA conversacional para aliviar o fardo das solicitações de serviço repetitivas das equipes de atendimento ao cliente, a Mercury libera os agentes ativos para se concentrarem em casos de uso mais complexos. Integrações sem código com provedores de CRM, plataformas de comércio eletrônico e ferramentas de design de conversação permitem uma conexão fácil com a Mercury. Ele oferece às equipes não técnicas a capacidade de criar automação de serviço sofisticada com sobrecarga mínima de configuração e tempo de lançamento no mercado rápido, e sem cobranças por usuário para agentes de suporte por chat ao vivo.

Categorias :

Site: mercury.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Mercury. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.